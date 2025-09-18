Türk futbolu fokur fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin 'Hesap zamanı' paylaşımına jet yanıt

Süper Lig'de Alanyaspor ile erteleme maçı oynayan Fenerbahçe, 2-2 sona eren mücadeledeki hakem kararlarına tepki gösterdi. Başkan Ali Koç ve yönetimi bugün TFF'ye gitme kararı aldı. TFF ise Fenerbahçe'ye tepki gösterdi.

"FEDERASYONUMUZ HESAP VERME MAKAMI DEĞİL"

TFF'den yapılan açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde "hesap zamanı" ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

İşte TFF'nin o açıklaması;