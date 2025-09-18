Haberler

Türk futbolu fokur fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" paylaşımına jet yanıt

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türk futbolu fokur fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin 'Hesap zamanı' paylaşımına jet yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı "Hesap Zamanı" başlıklı paylaşıma yanıt verdi. Fenerbahçe'nin "Hesap Zamanı" ifadesini kullandığı açıklamasının, diyalog ortamına katkı sağlamayacağını vurgulayan TFF, federasyonun bir "Hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de Alanyaspor ile erteleme maçı oynayan Fenerbahçe, 2-2 sona eren mücadeledeki hakem kararlarına tepki gösterdi. Başkan Ali Koç ve yönetimi bugün TFF'ye gitme kararı aldı. TFF ise Fenerbahçe'ye tepki gösterdi.

"FEDERASYONUMUZ HESAP VERME MAKAMI DEĞİL"

TFF'den yapılan açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde "hesap zamanı" ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

İşte TFF'nin o açıklaması;

Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin 'Hesap zamanı' sözlerine tepki

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Belediye başkanının şoförü kazada feci şekilde can verdi

Belediye başkanının şoförü feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİdi Amin:

hesap zamanına tam destek sonuna kadar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Koç geliyormuş çabuk kaç ifadeni alıcakmış bir yalakalık yaparsın işler yoluna girdir iyi planlar yapında bir daha hakemler yanlış çalmasın koç yavrusuna yoksa senin için kötü olurmuş hahah allahım ne günlere kaldık ne yapsanız elinize gözünüze bulaştırıyorsunuz bu kadar geri z.. grubu toplu halde bulunamaz herhalde adam çıkıyor ilk yarı bizi tuttu ikinci yarı Trabzon’u diyecek kadar aptal

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

bırakın Galatasaray şampiyon olsun yeter ki şu Ali Koç gitsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye için karar verildi
Tüm gözlerin çevrildiği bölge: Vurulan her kazmada bir parça hazine çıktı

Vurulan her kazmada bir parça hazine çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.