Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Trendyol Süper Lig'de olduğu gibi Trendyol 1. Lig'de de yeni sezon bu akşam başladı. Sezonun açılışını Sakaryaspor ile Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda yaptı. BeIN Sports ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın görüntü kalitesinin kötü olması dikkat çekerken, maçın cep telefonuyla çekildiğine dair görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. beIN Sports'tan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Keçiörengücü maçıyla başladı. Müsabaka, futboluyla değil görüntü kalitesi ve cep telefonuyla çekilmesiyle gündeme geldi.
GÖRÜNTÜ KALİTESİ ÇOK KÖTÜ
Beın SPORT 2 kanalından canlı yayınlanan Sakaryaspor-Keçiörengücü mücadelesinde görüntü kalitesini çok kötü olması izleyenlerin dikkatini çekti. Şüphelendiren görüntüler sonrası gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.
CEP TELEFONUYLA ÇEKİYORLAR
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un, Trendyol 1. Lig'in açılış maçını cep telefonu kamerasıyla yayınladığı belirlendi. Tribünden çekilen görüntüyle ortaya çıkan gerçek sosyal medyada gündem olurken beIN Sports'tan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.