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Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti

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Trendyol Süper Lig'de olduğu gibi Trendyol 1. Lig'de de yeni sezon bu akşam başladı. Sezonun açılışını Sakaryaspor ile Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda yaptı. BeIN Sports ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın görüntü kalitesinin kötü olması dikkat çekerken, maçın cep telefonuyla çekildiğine dair görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. beIN Sports'tan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Keçiörengücü maçıyla başladı. Müsabaka, futboluyla değil görüntü kalitesi ve cep telefonuyla çekilmesiyle gündeme geldi.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ ÇOK KÖTÜ

Beın SPORT 2 kanalından canlı yayınlanan Sakaryaspor-Keçiörengücü mücadelesinde görüntü kalitesini çok kötü olması izleyenlerin dikkatini çekti. Şüphelendiren görüntüler sonrası gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti

CEP TELEFONUYLA ÇEKİYORLAR

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un, Trendyol 1. Lig'in açılış maçını cep telefonu kamerasıyla yayınladığı belirlendi. Tribünden çekilen görüntüyle ortaya çıkan gerçek sosyal medyada gündem olurken beIN Sports'tan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Cep Telefonu Sakaryaspor Sakaryaspor Bein Sports Keçiören Trendyol Pendik beIN Futbol Medya Spor Haberler

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Yorumlar (6)

man over:

Almanya 3.lig bile daha kaliteli yayın veriyor :)

18
0
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oltan afatsum:

aynen cep telefonu olabilir ekran sallanıyor ve çekim çok kötü

10
0
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Şerafettin Berk:

Liglerimize verilen değer işte nolacak böyle liglere böyle yayın

6
0
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Zekeriya aydın:

TRT naklen yayın ekibi saatler öncesi yayın için kuruldu ama bein yayını TRTden kullanmadı. Muhtemelen iki kurum arası anlaşma son dakikada iptal oldu.

3
1
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Zargana Necmi:

Yandaki kamerayı iki saatliğine isteseydiniz

1
0
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