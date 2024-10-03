Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'nda İkinci Gün Maçları Tamamlandı

Erzurum'da Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.

Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'nda ikinci gün maçları oynandı. Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadelelerde Özbekistan, misafir ülke olarak turnuvada bulunan Gürcistan'ı 4-1 yenerken Türkmenistan, Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvada bir sonraki maçlar 4 Ekim Cuma günü oynayacak. Türkiye, Azerbaycan ile karşılaşırken, Kırgızistan ile Özbekistan mücadele edecek. Ardından 6 Ekim Pazar günü oynanacak sıralama maçları ile turnuva sona erecek. - ERZURUM