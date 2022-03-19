Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK - Haberler

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Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta evinde Sarıyer'e 2-0 yenilerek düşme photasından kurtulamayan Turgutluspor yarın sahasında Niğde Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta evinde Sarıyer'e 2-0 yenilerek düşme photasından kurtulamayan Turgutluspor yarın sahasında Niğde Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Burak Olcar görev yapacak. Turgutluspor'da yeni teknik direktör Nadir Arıkan yarın ilk kez takımının başında sahaya çıkacak.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sarıyer, Niğde, Spor, Haberler

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