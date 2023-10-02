Turgutluspor Karşıyaka'yı Yenerek Lider Oldu

Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yıldızlar topluluğu lider Karşıyaka'yı Ege derbisinde deplasmanda yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Yeşil-kırmızılıları binlerce taraftarı önünde Hamit'in tek golüyle 1-0'la geçen Turgutlu, 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Karşıyaka'yı liderlikten indirip haftayı zirvede tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla birlikte bayram yaptı. İzmir ekibini daha önce 2019-2020 sezonunda Antalya'daki Play-Off finalinde de seri penaltılarla mağlup ederek 2'nci Lig'e çıkmayı başaran Turgutluspor, Karşıyaka'ya 3 yıl sonra rövanşı da vermedi.