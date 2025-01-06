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TÜMOSAN Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz: 'Güçlü destek olmazsa kulübün devam etmesi mümkün görünmüyor'

TÜMOSAN Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz: 'Güçlü destek olmazsa kulübün devam etmesi mümkün görünmüyor'
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TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz, alınan olağanüstü genel kurul kararına dair açıklamalarda bulundu. Korkmaz, güçlü bir destek olmadan kulübün geleceğinin tehlikede olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz, yönetim kurulunca alınan olağanüstü genel kurul kararına ilişkin "Yönetim olarak bu saatten sonra yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadığı için bu kararı aldık." dedi.

Korkmaz, 15 Ocak'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilgili, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 13 ay önce göreve geldikleri günle bugün arasında, her anlamda daha iyi bir Konyaspor olduğunu söyledi.

Geçen sezonun ardından, kadronun yüzde 80'ini yenilemek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Korkmaz, "Elimizdeki bütçeye göre en iyi takımı kurduğumuzu düşünüyoruz. Hatalarımız yok diyemeyiz ama bilerek yapılmış hiç bir hata yoktur. Kulübü zorlayacak büyük paralar harcamadan, elimizdeki imkanlarla en iyi kadroyu yapmaya gayret ettik. Yeni takım, şanssızlıklar var. Teknik direktör değişikliği oldu. Oyuncuların bir çoğu yeni geldi. Belki ikinci yarı daha güzel bir tabloyla yüzleşiriz." diye konuştu.

Yönetim olarak, göreve geldikleri günden beri kulübü nasıl ayakta tutabileceklerini ve nasıl sürdürülebilir halde bırakacaklarını düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğunca popülist yaklaşımlardan ve transferlerden uzak kalmaya gayret ettik. Geldiğimiz günle bugünkü tablo arasında aslında çok da farklar yok. Kulübün borçlarının büyük çoğunluğu yöneticilere ve vergi borcu. Bunların dışında yaklaşık 400-500 milyon liralık çevrilmesi gereken bir borç var. Göreve gelirken, uzun vadeli bir yönetim kurulu olmaya niyet ettik. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, her zaman manevi ve maddi olarak bize çok destek oldu. Bakanlarımız, bürokratlarımız ellerinden geleni yapmaya gayret ettiler. Bundan sonra daha da güçlü destek olacaklarına inanıyorum. Çünkü kulübün buna ihtiyacı var."

"Güçlü bir destek olmadığı sürece bu kulübün devam etmesi mümkün görünmüyor"

Korkmaz, yönetim kurulu üyelerinin, kendi gücü nispetinde, kulüp için yapabileceklerinin fazlasını yapmaya gayret ettiğini ifade etti.

Aldıkları desteklerin, kulübün mevcut yapısı için yeterli olmadığına dikkati çeken Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonraki süreçte güçlü bir destek olmadığı sürece bu kulübün devam etmesi mümkün görünmüyor. Yönetim olarak bu saatten sonra yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadığı için bu kararı aldık. Kalırsak, Konyaspor'a zarar verebileceğimizi düşündük. Konyaspor'a asla zarar vermek istemeyiz. Bu süreçte, somut bir destek veya projeyle, bir şeyler yapabilme gücünü hissedemezsek devam etme şansımız görünmüyor. Burada olsak da olmasak da her zaman Konyaspor'un yanında olacağız. Buradan gidersem de en büyük isteğim yine Konyaspor'un maçlarına gelmeye devam edebilmek. Taraftarlarımızın yüzüne bakabilecek pozisyonda olmak istiyorum."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
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