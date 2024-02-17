TÜMOSAN Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. Futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Yarın yapılacak antrenmanla maçın hazırlıkları tamamlanacak.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.
Futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.