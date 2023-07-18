Tüm Türkiye'ye alarm kurdurtacak! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçın tarihi
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'nin süre vermesi durumunda ilk kez Milan karşısında forma giyecek. Soccer Champions Tour kapsamında oynanacak dev mücadele 24 Temmuz Pazartesi 05:00'te başlayacak.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.
EL CLASICO'DA FORMA GİYECEK
Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, ilk günlerden yeni hocasını etkilemeyi başardı. Teknik Direktör Ancelotti'yi antrenmanlardaki performansıyla adeta büyüleyen 18 yaşındaki futbolcu, ABD kampında "El Clasico" oynama fırsatı da yakalayacak. Eflatun-beyazlılar, "Soccer Champions Tour" organizasyonunda 30 Temmuz Pazar 00.00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
23 Temmuz'da başlayacak "Soccer Champions Tour" programı şöyle:
- 05:30/23 Temmuz Pazar: Barcelona – Juventus
- 05:00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan
- 03:30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United
- 05:30/27 Temmuz Perşembe: Arsenal – FC Barcelona
- 05:30/28 Temmuz Cuma: Juventus – AC Milan
- 00:00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid
- 06:00/2 Ağustos Çarşamba: AC Milan – Barcelona
- 02:30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid