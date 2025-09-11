Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun deyimiyle "Fas'ı yansıtan gerçek bir mücevher" olan Prens Moulay Abdellah Stadyumu, akıllı stadyum konseptinin en önemli örnekleri arasında bulunuyor.

YIKILDI, 2 YILDA YENİDEN YAPILDI

Resmi olarak kapılarını 5 Eylül Cuma günü oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde Fas'ın Nijer'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada açan Prens Moulay Abdellah Stadı, 68.500 kişilik kapasitesiyle ülkenin en büyük statları arasında bulunuyor. Temmuz ayında başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nu ziyaret eden Infantino, yeni yapılan stadın dünya futbolunun incisi olduğunu söylerken, bunun tek bir maçın ötesinde bir öneme sahip olduğunu belirtmişti.

Bu stadın Fas'ı küresel oyunun elitleri arasına soktuğunu aktaran FIFA Başkanı" Günümüzde bir futbol stadyumu, sadece futbol oynanan bir yerden çok daha fazlasıdır. Bir ülkenin sembolü ve insanları birleştiren bir yerdir. Bu stadyum ise, geleceğe uzanan ve dünyayı birleştirmek için futbolu seçen modern Fas'ı yansıtan gerçek bir mücevherdir." ifadelerini kullanmıştı.

1980 yılında başlayan inşa çalışmaları 1983'de tamamlanan stadyum, 2023 yılında tamamen yıkıldı ve yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede yeniden yapıldı.

2 BÜYÜK TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) ve 2030 FIFA Dünya Kupası kapsamında çeşitli maçlara ev sahipliği yapmak üzere yeniden inşa edilen stadyum, FIFA standartlarına uygun olarak tasarlandı.

Modern teknolojiyi, çevresel sürdürülebilirliği ve gelişmiş dijital altyapıyı bir araya getiren stadyum yaklaşık 75 milyon dolara mal oldu ve kapasitesi 21.000 kişi artırılarak 68.500'e çıkarıldı. Yüksek kaliteli bir oyun yüzeyi sağlayan Afrika'nın ilk hibrit doğal-sentetik çim sahasına da sahip olan stadyum ayrıca futbol eğitim merkezleri, yer altı otoparkı ve ek spor tesisleriyle birlikte daha geniş bir komplekse sahip.

Stadyumda 110 tane özel loca, yaklaşık beş bölümlü toplamda 5 bin 400 kişilik VIP salonu ve engelliler için ayrılmış alanlar olmak üzere üç kategoride birinci sınıf konaklama imkanı sunuyor. Komplekste ayrıca olimpik yüzme havuzu, futbol antrenman sahaları, kapalı çok amaçlı spor salonu ve 5 bin 200 araç kapasiteli çok katlı yer altı otoparkı bulunuyor. Tesis, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için güneş enerjisi sistemleri ve su geri dönüşüm teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

Kuzey Afrika'da sürdürülebilir altyapı için yeni ölçütler belirleyen stadyum, çevresel kaygıların ön planda tutulduğu, karbon ayak izini azaltmanın yanı sıra bölgedeki gelecekteki gelişmeler için de örnek teşkil eden yapılar arasında yer alıyor.

2030 DÜNYA KUPASI, 3 KITADA 6 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizasyonun, başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir'de düzenlenmesi planlanıyor. 2030 Dünya Kupası kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer karşılaşma oynanacak. Turnuvanın ilk maçları, Dünya Kupası'nın 100. yılı şerefine Güney Amerika'da oynanacak. Geri kalan karşılaşmalar ise İspanya, Fas ve Portekiz'de yapılacak.