Tulumtaş Mahallesi, Türkiye'nin İlk Bisiklet Mahallesi Oluyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş Mahallesi, 24 Ağustos'ta düzenlenecek 4. Uluslararası Granfondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı kapsamında " Türkiye'nin ilk bisiklet mahallesi" unvanını alacak.

Tulumtaş Mahallesi Muhtarı Kazım Koç ile Gran Fondo Başkent Yarış Direktörü Ömer Faruk Yıldız, AA muhabirine, projenin ortaya çıkış sürecini ve hedeflerini anlattı.

Gran Fondo yarışlarının başkentte dört yıl önce başladığını hatırlatan Kazım Koç, "Daha önce Tulumtaş Mahallemiz, merkezi konumda bulunduğu ve ulaşımı kolay olduğu için özellikle hafta sonları bisiklet sporcularımız tarafından çok tercih ediliyordu. Gran Fondo ekibi bana ulaştı. Ankara'da ilk defa böyle bir yarış yapacaklarını, bu yarışla ilgili bizden destek istediklerini ilettiler. Biz de bisiklet sporunun yayılması gerektiğini düşündüğümüz için Tulumtaşlılar olarak destek verdik." ifadelerini kullandı.

Koç, ilk yıllarda mahalle halkının yarışlara olumsuz yaklaştığını belirterek, "Birinci yıl mahalle halkımızın ve bölge halkının biraz tepkisi oldu. Yollar kapanmıştı. 'Yollarımız neden kapalı?', 'Nereden çıktı bu bisiklet yarışı?' gibi tepkiler geldi. Biz bunu uygun bir dille anlatmaya çalıştık. İkinci yıl biraz daha hoşgörüyle karşılandı. Üçüncü yıl daha da benimsendi. Şimdi baktığımızda bu sene dördüncüsü yapılacak. Hem Tulumtaş'ta, hem bölgede, hem de Ankara genelinde ciddi anlamda kabul gördü ve bir coşku haline dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin çocuklar ve gençler üzerinde önemli etkileri olacağını aktaran Koç, "Çocuklar ve gençler, bisiklet sporunun hem sağlık açısından faydalı hem de çevreci bir ulaşım aracı olduğunu anladılar. Bisiklet artık ilgi çekiyor. Özellikle bu sene yarış günü büyük bir merakla bekleniyor. Çocuklara yönelik bisiklet eğitimi ve bisiklet mahallesi projesi ciddi anlamda dikkat çekti ve merak uyandırdı." diye konuştu.

"Bisiklet eğitimlerini tamamlamak isteyen herkese yardımcı olmak adına bu projeye başladık"

Gran Fondo Başkent Yarış Direktörü Ömer Faruk Yıldız ise ilk seneden itibaren Tulumtaş Mahallesi ile ortak çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Tulumtaş Mahallesi, sporcuları karşılama, ilgilenme, misafirperverlik konusunda Ankara'daki en üst düzey köylerimizden biri. Sevgili muhtarımız Kazım Koç da sağ olsun desteklerini bu zamana kadar hiç esirgemedi. Ayrıca Tulumtaş, Ankara'daki bisiklet güzergahlarının, antrenman rotalarının içerisinde başlıca yer alan köylerden bir tanesi. Rota olarak, hava olarak, güvenlik anlamında Ankara'daki en güvenli köylerden olduğu için bisiklet mahallesi projesini ilk orada başlatmak istedik. Bisiklet eğitimlerini tamamlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına bu projeyi geliştirmeye başladık."

İleride bu tarz projelerin artacağına dikkati çeken Yıldız, "İlk adımımızı Tulumtaş Mahallesi'nde attık ama projeyi Türkiye genelinde sürekli devam edecek şekilde tasarladık. Ankara ve İstanbul'da da sürdürmeyi planlıyoruz. Türkiye genelindeki köylere, ulaşabildiğimiz her yere elimizden geldiği kadar destek olacağız." dedi.

Yıldız, projenin uzun vadede Türk bisikletine katkılarını ise şöyle açıkladı:

"Birçok artısı olacağını düşünüyorum. Çünkü 2016'dan beri bu spor organizasyonlarını düzenliyoruz. Etkinlik alanında ya da yarışlara tanıklık ederek bisiklete başlayan ve yıllar sonra bizim organizasyonlarımızda kürsüye çıkan sporcularımız oldu. Bu nedenle bisiklet etkinliklerinin sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. Türkiye genelinde bu organizasyonları sürdürüyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla da herkesi misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm bisikletseverleri etkinliklerimize ve projelerimize destek olmaya davet ediyoruz."

Gran Fondo Başkent kapsamında, Tulumtaş Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek "Türkiye'nin ilk Bisiklet Mahallesi" projesiyle mahallede her yaş grubuna güvenli bisiklet eğitimleri verilecek, Tulumtaşlı çocuklardan bisiklet takımı kurulacak ve mahalle yarış rotalarında önemli bir durak olacak.