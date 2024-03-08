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TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi'nde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Vali Gökmen Çiçek, Ensari'yi tebrik ederek tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'nde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

TSYD Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'un Divan Başkanlığı'nı Salih Balcı yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından denetim ve faaliyet raporları okunarak oylandı. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in mesajının okunmasının ardından yapılan oylamada seçime tek listeyle giren mevcut Başkan Oktay Ensari, yeniden TSYD Kayseri Şube Başkanlığı'na seçildi. Olağan Genel Kurula katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Oktay Bey'in vefa gösterilerek tekrardan bir dönem daha başkan olmasından dolayı mutluyum. Onların tecrübelerinden her zaman yararlanmamız lazım. Bu tecrübelerin aktarılması lazım. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

8 ayda 6 bin 500 sporcu katıldı

Valilik öncülüğünde başlatılan ERVA Spor Okulları projesi çerçevesinde 8 ayda 6 bin 500 sporcunun lisanslı bir şekilde camiaya katıldığını aktaran Vali Çiçek; "Kayseri'ye geldiğimiz süre içerisinde en çok önem verdiğimiz proje ERVA spor okulları. Bu spor okullarının bir yöneticiye bağlı olmadan yürüyebilecek bir sistemde olmasını önemsemiştim. Bu güne kadar 24 tane spor okulu açtık, 4 tanesi tadilat aşamasında. Ticaret odamızla açtık, ticaret borsamızla açtık, Kayseri Şeker Fabrikası, Yeşilay, esnaf odası ile açtık. Bu Türkiye'de bir model olarak hızla büyümeye başladı. Bu model Türkiye'de tutar mı, tutmaz. Biraz Kayseri'ye has. Şuan 6 bin 500 sporcu sadece 8 ay içerisinde lisanslı bir şekilde spor camiasına katıldı. ERVA Spor Okulları'nda 6 bin 500 sporcu var ve bunların hepsi kulüpleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Fanatik Kayserispor taraftarı olduk"

Kayserispor'un Süper Lig'de daha da yukarılara doğru çıkacağını da sözlerine ekleyen Vali Gökmen Çiçek; "Fanatik bir Kayserispor taraftarı olduk gerçekten. Geçen hafta 3 tane gol yedik ama kötü top oynamadık. Alınan transferler takıma güç kattı. Okan hoca da acayip derecede heyecanlı geldi. Kayserispor'un bu sene çok büyük bir sıkıntısının olmayacağını, daha da yukarılara doğru çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unun ardından TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Vali Çiçek'e rozet taktı. TSYD Kayseri Şubesi Yönetimi'nde şu isimler yer alıyor;

Yönetim Kurulu: Oktay Ensari, Salih Balcı, Cem Atakan, Metin Kösedağ, Doğan Havur, Mustafa Gürbüz, Canan Bayram

Yönetim Kurulu Yedek: Hakan Çiftçi, Erhan Kan, Turan Bulut, İlyas Kaplan, Gizem Abatay, Şevket Tekin

Denetim Kurulu: Mehmet Kiracıoğlu, Deniz Çağan, Vedat Doğan - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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