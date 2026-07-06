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Trump, FIFA'dan ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartı için sadece "inceleme talep ettiğini" belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, milli futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü ve sadece inceleme talep ettiğini açıkladı. Trump, pozisyonun faul olmadığını savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD Mili Takımı forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi konusunda FIFA'dan sadece "inceleme talep ettiğini" söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının 2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Mili Takımı forvet oyuncusu Balogun'un ABD-Bosna-Hersek maçı esnasında gördüğü kırmızı kartla ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayan Trump, "İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

Trump, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun, koşan iki oyuncunun "tesadüfen birbirine çarpması" olduğunu belirterek, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." dedi.

Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Trump, bunun "çok büyük bir haksızlık" olduğunu ifade etti.

Abd Başkanı, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." diye ekledi.

Olay

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 tur mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş, Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını ve kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini açıklamıştı.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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