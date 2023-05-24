TRT Spor Yayın Akışı
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Bugünün Trt spor yayın akışı detayları. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Futbol Anadolu
04:30 Aktüel Futbol
06:30 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Haftanın Ardından
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:10 Hollanda Eredivisie Özetler
12:30 Gün Ortası
13:25 Portekiz Süper Lig Özetler
13:45 Spor Toto 1. Lig Goller
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
15:30 İtalya Seri A Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 İtalya Kupası Yarı Final Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:30 Futbol Aklı
21:55 Fiorentina - Inter