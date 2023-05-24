Bugünün Trt spor yayın akışı detayları. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Futbol Anadolu

04:30 Aktüel Futbol

06:30 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Haftanın Ardından

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:10 Hollanda Eredivisie Özetler

12:30 Gün Ortası

13:25 Portekiz Süper Lig Özetler

13:45 Spor Toto 1. Lig Goller

13:55 Spor Takvimi

14:00 TBMM-TV

15:30 İtalya Seri A Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:45 İtalya Kupası Yarı Final Özetler

20:00 Spor Akşamı

20:30 Futbol Aklı

21:55 Fiorentina - Inter