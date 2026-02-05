Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaeli spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele esnasında tribünlerden düşen taraftardan acı haber geldi.

MAÇ SIRASINDA BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Kocaeli spor, Beşiktaş ile oynarken maçın ikinci yarısında üzücü bir kaza yaşandı. Kocaelisporlu taraftar Harda Kaçmaz, tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz'ı gören saha görevlileri hemen müdahale etti. Stadyumda hazır bulunan sağlık personelleri, kalbi duran Kaçmaz'a kalp masajı yaptı. Yeniden hayata döndürülen Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HARDA KAÇMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli spor,Harda Kaçmaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak Kocaeli spor'a başsağlığı diledi ve 'Kocaeli spor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaeli spor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaeli spor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verdi.