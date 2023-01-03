Tribünde lider belli oldu! 2022'de statları dolduran taraftar sayısı ağızları açık bıraktı
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Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılının pasolig verileri açıklandı. Bu verilere göre geçtiğimiz yılda tam 4,9 milyon taraftar maçları yerinde izledi. Futbol müsabakalarına ilginin arttığı bu yılda ilk sırayı Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi aldı. Maç başına toplam seyirci ortalamasında ise 45.921 taraftarla Galatasaray ilk sırayı alırken Karagümrük 1.758 taraftarla listede son sırasında yer aldı.
Pasolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geçtiğimiz yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinden izleyerek takımlarına destek oldular.
ZİRVENİN SAHİBİ GALATASARAY OLDU
2022 yılında en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.
KARAGÜMRÜK TRİBÜNLERİ BOŞ KALDI
2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği Fatih Karagümrük-Gaziantep karşılaşması en az taraftarın izlediği mücadele oldu.
İşte takımların toplam ve maç başına seyirci sayıları:
- 1 Galatasaray 229.606 45.921
- 2 Fenerbahçe 320.187 40.023
- 3 Beşiktaş 246.322 35.189
- 4 Trabzonspor 160.232 26.705
- 5 Adana Demirspor 99.998 20.000
- 6 MKE Ankaragücü 86.100 12.300
- 7 Antalyaspor 79.126 11.304
- 8 Kayserispor 70.600 10.086
- 9 Konyaspor 54.176 9.029
- 10 Hatayspor 49.617 8.270
- 11 Giresunspor 37.691 6.282
- 12 İstanbulspor 28.213 4.702
- 13 Alanyaspor 26.343 3.763
- 14 Sivasspor 27.099 3.387
- 15 Ümraniyespor 21.759 3.108
- 16 Kasımpaşa 20.086 2.869
- 17 Gaziantep FK 14.235 2.847
- 18 Başakşehir 21.824 2.728
- 19 Karagümrük 12.306 1.758
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023