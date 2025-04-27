Kayserispor ve Çaykur Rizespor 33. Haftada Karşılaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele ediyor. Maçın henüz 15 dakikası geçilmişken her iki takım da gol atamadı ve mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor. Kayseri'de oynanan bu karşılaşmanın sonucu, ligdeki sıralamalar üzerinde etkili olabilir.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor