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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 35. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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