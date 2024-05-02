Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 35. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek - İSTANBUL