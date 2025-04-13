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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Trabzonspor'un gollerini Zubkov kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde topu iyi takip eden Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı, kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu. VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.

70. dakikada Alikoluv'un savunma arkasına derinlemesine pasında topla buluşan Jurecka'nın ceza sahası içine girip vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağa kornere çeldi.

90. dakikada Çaykur Rizespor savunmasında yaşanan karambolde kaleci Grbic ile karşı karşıya kalan Banza'nın vuruşunda, Grbic, topu kornere çelmeyi başardı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Suat Güz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan (Okay Yokuşlu dk. 88), Zubkov (Visca dk.80), Draguş (Cham dk. 46), Nwakaeme (Cihan Çanak dk. 80), Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Mendy, Sikan, Serdar Saatçi, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin (Buljubasic dk.59), Mocsi, Nielsen, Berkay Özcan (Jurecka dk. 29), Alikulov, Akintola (Emrecan Bulut dk.67), Altin Zeqiri (Varesanovic dk. 29), İbrahim Olawoyin, Ali Sowe

Yedekler: Tarin Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Zubkov (dk. 14 ve 21) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Varesanovic (dk. 76) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Zubkov, Banza, Cihan Çanak (Trabzonspor), Samet Akaydin, Mosci (Çaykur Rizespor) - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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