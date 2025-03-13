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Trendyol Süper Lig'de Muşlu Ferzende Emre'ye Önemli Görev

Trendyol Süper Lig'de Muşlu Ferzende Emre'ye Önemli Görev
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programında Muşlu futbol temsilcisi Ferzende Emre, 16 Mart Pazar günü oynanacak Atakaş Hatayspor - Sivasspor karşılaşmasında temsilci olarak görevlendirildi. Müsabakanın gözlemciliğini Mustafa Arslan yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programı belli olurken, Muşlu üst klasman temsilcisi Ferzende Emre'ye önemli bir görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamaya göre, Ferzende Emre, 16 Mart Pazar günü oynanacak Atakaş Hatayspor - Sivasspor karşılaşmasında temsilci olarak görev yapacak.

Müsabakanın gözlemciliğini Mustafa Arslan üstlenirken, Ferzende Emre'nin yanı sıra Atalay Bahar ve Mustafa Hakan Bektaş da TFF tarafından temsilci olarak görevlendirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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