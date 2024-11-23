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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tadic, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Kostic ve Szymanski atarken, Kayserispor'un tek golü Kolovetsios'tan geldi.

- Trendyol Süper Lig : Kayserispor : 2 - Fenerbahçe : 6 (Maç sonucu)

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

63. dakikada Tadic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri topu ağlarla buluşturdu. 2-4

66. dakikada ara pasla topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda top Bilal'de kaldı.

69. dakika Amrabat'ın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci Bilal uzaklaştırdı.

76. dakikada Cardosu'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Mert'in sağ kanattan geliştirdiği atakta sol tarafa açılan topa Kostic'in sert şutunda top ağlara gitti. 2-5

87. dakikada Boa Morte'nin ceza sahasının dışından vuruşunu kaleci Livakovic kornere çeldi.

89. dakikada Oğuz sol kanattan topla ceza sahasına girdi. Oğuz'un yerden sert pasında Szymanski arka direkte topu boş kaleye gönderdi. 2-6

90+3. dakikada Edin Dzeko'nun orta saha çizgisinden kaleye vuruşunda top kaleci Bilal'i geçerek direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Kayra, Baran Ali (Ali Karimi dk. 46), Cardoso, Ramazan Civelek (Boa Morte dk. 46), Bahoken (Nazon dk. 70)

Yedekler: Onurcan, Şamil, Uzodimma, Arif, Nurettin, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 75), Samet Akaydin, Djiku, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat (İsmail Yüksek dk. 90) Tadic, Mert Hakan Yandaş (Szymanski dk. 65), Oğuz Aydın (Levent Mercan dk. 90), En Nesyri (Dzeko dk. 65)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartu, Becao

Teknik Direktör: Jose Morinho

Goller: Tadic (dk. 7 pen.), Oğuz Aydın (dk. 15 ve 26), Youssef En-Nesyri (dk. 63), Kostic (dk. 85), Szymanski (Fenerbahçe), Djiku (dk. 44 k.k.) Kolovetsios (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ramazan, Baran Ali, Nazon, Cardoso (Kayserispor), Djiku, Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydin (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Spor
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