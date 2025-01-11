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Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor Beraberlikte Buluştu

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor Beraberlikte Buluştu
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda her iki takım da birer gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

11. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Papanikolaou'nun kafa vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlak arka direkte Varesanovic'te kaldı. Varesanovic'in vuruşunda ise Diack'ın çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada sağ kanattan Varesanovic pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal'ın sert vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada Kerim Alıcı'nın uzun pasında topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

31. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Erce topu, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Calvo, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Lamine Diack, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Visar Bakaj, Görkem Sağlam, İbrahim Bamgboye, Massanga Matondo, Strandberg, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Oğuzhan Matur, Cemali Sertel, Rivas

Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Papanikolaou, Akintola, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Sommer Hojer, Vaclav Jurecka, Seyfettin Anıl Yaşar, Muhammed Buljubasic, Ayberk Karapo, Yankov Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Diack (dk. 11 k.k.) (Çaykur Rizespor), Boutobba (dk. 23) (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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