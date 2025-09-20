Haberler

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Kayserispor Beraberlikte Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u misafir etti. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede iki takım da gol atma şansı bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Storm'un vuruşunda Denswil kale çizgisi üzerinde yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasına da çarpıp kornere çıktı.

22. dakikada Soner Dikmen ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Bilal BayazIt topu kornere gönderdi.

42. dakikada sol kanatta topla buluşan Storm, ceza sahası içine girip yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Abdülkadir Ömür, Safuri, Storm, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Cvancara, Samuel, Ali Demirbilek, Ceesay, Berkay Topdemir, Boli, Ege İzmirli,

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Abdulsamet Burak, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz, Opoku, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Yiğit Emre Çeltik,Tuci, Furkan Soyalp, Jung, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Sarı kart: Van de Streek (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
