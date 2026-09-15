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Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların programı açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların müsabaka programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısı, 21 Aralık Pazartesi günü oynanacak 16. haftanın son maçıyla tamamlanacak.

Açıklanan haftaların programı şöyle:

7. Hafta

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

8. Hafta

16 Ekim Cuma:

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (Çorum Şehir)

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır)

16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

18 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Göztepe (Kocaeli)

19.00 Başakşehir FK-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

9. Hafta

23 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (İsonem Park Gürsel Aksel)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Başakşehir FK (Tüpraş)

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

10. Hafta

30 Ekim Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

16.00 Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

11. Hafta

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

12. Hafta

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (Diyarbakır)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Kocaeli)

22 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Trabzonspor-Eyüpspor (Papara Park)

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

13. Hafta

27 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

28 Kasım Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)

29 Kasım Pazar:

13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

30 Kasım Pazartesi:

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

14. Hafta

4 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Corendon Alanyaspor (Diyarbakır)

19.00 Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

6 Aralık Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

16.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)

19.00 Trabzonspor-Arca Çorum FK (Papara Park)

7 Aralık Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

15. Hafta

11 Aralık Cuma:

20.00 Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Eyüpspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13 Aralık Pazar:

13.30 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

16.00 Çaykur Rizespor-Başakşehir (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

14 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

16. Hafta

18 Aralık Cuma:

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Göztepe (Diyarbakır)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Başakşehir-Erzurumspor FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

29 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Arca Çorum FK (Eryaman)

16.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

Kaynak: AA
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