Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların müsabaka programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısı, 21 Aralık Pazartesi günü oynanacak 16. haftanın son maçıyla tamamlanacak.
Açıklanan haftaların programı şöyle:
7. Hafta
9 Ekim Cuma:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)
16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
8. Hafta
16 Ekim Cuma:
20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (Çorum Şehir)
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır)
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)
18 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Göztepe (Kocaeli)
19.00 Başakşehir FK-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. Hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (İsonem Park Gürsel Aksel)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Başakşehir FK (Tüpraş)
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
10. Hafta
30 Ekim Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
1 Kasım Pazar:
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
16.00 Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
11. Hafta
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)
8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
12. Hafta
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (Diyarbakır)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Kocaeli)
22 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Eyüpspor (Papara Park)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
13. Hafta
27 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
28 Kasım Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)
29 Kasım Pazar:
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)
30 Kasım Pazartesi:
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
14. Hafta
4 Aralık Cuma:
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Corendon Alanyaspor (Diyarbakır)
19.00 Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
6 Aralık Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
16.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)
19.00 Trabzonspor-Arca Çorum FK (Papara Park)
7 Aralık Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
15. Hafta
11 Aralık Cuma:
20.00 Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
19.00 Eyüpspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13 Aralık Pazar:
13.30 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
16.00 Çaykur Rizespor-Başakşehir (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
14 Aralık Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
16. Hafta
18 Aralık Cuma:
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Göztepe (Diyarbakır)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Aralık Cumartesi:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Başakşehir-Erzurumspor FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
29 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Arca Çorum FK (Eryaman)
16.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)