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Trendyol Süper Lig'de 27. Hafta Maçları Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın başlıyor. Samsunspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak olan hafta, 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak Samsunspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Karadeniz derbisinde Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde 27. hafta 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Galatasaray - Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'de 27. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

24 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü

16.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

25 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor

16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş

26 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Antalyaspor Samsunspor Rizespor Spor Güncel Haberler

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