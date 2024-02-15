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Trendyol Süper Lig'de 26. Hafta Maçları Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor. Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak olan haftada lider Galatasaray da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Rizesppor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor ile oynayacak. Ligde 26. hafta 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak iki maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Galatasaray Kasımpaşa Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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