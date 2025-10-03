Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-2 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada orta sahada topu kapan Laçi'nin defansın arasına attığı pasta buluşan Rak-Sakyi, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

9. dakikada sahasında kaptığı topla rakip sahaya kadar topu süren Emrecan Bulut, pasını Jurecka'ya yolladı. Kaleci Julian ile karşı karşıya kalan Jurecka, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2

13. dakikada Van de Streek'in pasında topla buluşan Soner Dikmen'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 1-2

45+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Storm'un ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Ceesay dk. 27), Safuri, Storm, Van de Streek, Boli

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Cvancara, Abdülkadir Ömür, Ballet, Ali Demirbilek, Doğukan Sinik, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Emrecan Bulut, Buljubasic, Jurecka

Yedekler: Erdem Canpolat, Mihaila, Sowe, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Soner Dikmen (dk. 13) (Antalyaspor), Rak-Sakyi (dk. 4), Jurecka (dk. 9) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Samet Akaydın (Çaykur Rizespor) - ANTALYA