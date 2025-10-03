Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-2 Çaykur Rizespor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-2 mağlup oldu. İlk yarıda Rizespor'un golleri Rak-Sakyi ve Jurecka'dan gelirken, Antalyaspor'un tek golü Soner Dikmen'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada orta sahada topu kapan Laçi'nin defansın arasına attığı pasta buluşan Rak-Sakyi, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
9. dakikada sahasında kaptığı topla rakip sahaya kadar topu süren Emrecan Bulut, pasını Jurecka'ya yolladı. Kaleci Julian ile karşı karşıya kalan Jurecka, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2
13. dakikada Van de Streek'in pasında topla buluşan Soner Dikmen'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 1-2
45+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Storm'un ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Ceesay dk. 27), Safuri, Storm, Van de Streek, Boli
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Cvancara, Abdülkadir Ömür, Ballet, Ali Demirbilek, Doğukan Sinik, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Emrecan Bulut, Buljubasic, Jurecka
Yedekler: Erdem Canpolat, Mihaila, Sowe, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Soner Dikmen (dk. 13) (Antalyaspor), Rak-Sakyi (dk. 4), Jurecka (dk. 9) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Samet Akaydın (Çaykur Rizespor) - ANTALYA