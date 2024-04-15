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Alanyaspor ile Galatasaray Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Trendyol Futbol Spor Haberler

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