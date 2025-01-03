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Trendyol 1. Lig Maçında Taraftar Olayları: Kocaelispor ile Iğdır FK Karşılaşmasında Gergin Anlar

Trendyol 1. Lig Maçında Taraftar Olayları: Kocaelispor ile Iğdır FK Karşılaşmasında Gergin Anlar
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Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig maçında, taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Deplasman tribünündeki taraftarlar bariyerleri parçaladı ve koltukları attı. Olaylar sırasında bir polis yaralandı.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada ortalık karıştı. Deplasman tribünündeki taraftarlar, blokları birbirinden ayıran bariyerleri ve koltukları parçaladı, olaylarda emniyet mensuplarından yaralanan oldu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı. Mücadelenin 30. dakikasında yedek kulübesinden iki oyuncunun tribünlere yönelmesinin ardından Kocaelispor tribünlerinde tansiyon yükseldi. Gösterilen tepkiler üzerine polis araya girerek Kocaelispor taraftarlarını sakinleştirmek istedi. Bu esnada güvenlik güçleri tribünden bazı isimleri de stat dışına çıkarıp götürmek istedi. Ardından deplasman tribünündeki yaklaşık yüz kişilik taraftar grubu, tribünleri ayıran bariyerleri tekmelerle kırdı, koltukları sökerek alt tribünlere attı. Tribünlerde gerginliğin iyice artmasının ardından polis üst kat tribünlerine de girdi. Bu esnada Kocaelispor'un ilk golü geldi. Golün ardından tüm stat deplasman tribününe tezahürat yöneltti. Geri düşen takımın taraftarları daha yüksek şiddetle tribüne ve alt katında bulunan ev sahibi takım taraftarına zarar vermeye başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca deplasman takımın taraftarlarını yatıştırmaya çalışan ekipler ilk olarak tribünün alt bölümlerine etten duvar ördü, ardından sorun çıkaran taraftarları tribünden çıkardı. Olaylar sırasında bir polis memuru kafasından yaralandı, ambulansa götürülerek tedavisi yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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