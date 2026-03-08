Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta sona erdi. Haftanın sonuçlarında Erzurumspor, Manisa FK'yi 8-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Esenler Erokspor ise Sipay Bodrum FK'yi 4-3 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçlarında Boluspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendi. Esenler Erokspor da deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 mağlup etti.

Konuk ettiği Manisa FK'ye 8-1 üstünlük kuran Erzurumspor, puanını 63'e çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatan Esenler Erokspor da 62 puanla zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

1. Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: 1-2

Sakaryaspor-Adana Demirspor: 4-0

Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor: 1-1

Erzurumspor-Manisa FK: 8-1

Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1

Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: 3-1

Bandırmaspor-İstanbulspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: 1-0

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor: 3-4

Puan durumu

Ligde 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR29189268204863
2.ESENLER EROKSPOR29188371254662
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER29177559322758
4.ARCA ÇORUM FK29165847321553
5.ATKO GRUP PENDİKSPOR291310644232149
6.SİPAY BODRUM FK29146961332848
7.BANDIRMASPOR29136104132945
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2912893839-144
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ291110854361843
10.BOLUSPOR29125124940941
11.MANİSA FK29117114349-640
12.İMAJ ALTYAPI VANSPOR29109104033739
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR2991193630638
14.İSTANBULSPOR2991193742-538
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR29105143539-435
16.SMS GRUP SARIYER29105143137-635
17.SERİKSPOR2985162955-2629
18.SAKARYASPOR2977153852-1428
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2907222180-597
20.ADANA DEMİRSPOR29032616129-113-45
NOT: Adana Demirspor'a 48 puan silme cezası verildi.
30. hafta
Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın programı şöyle:
10 Mart Salı:
13.30 İmaj Altapı Vanspor-Adana Demirspor
16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor
20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer
11 Mart Çarşamba:
13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler
13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor
12 Mart Perşembe:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor
Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı

''Yapamaz'' diyen herkesi susturuyor! Bu çocuğu kim durduracak?
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi!
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe'den mucizevi geri dönüş