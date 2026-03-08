Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'de 29. hafta sona erdi. Haftanın sonuçlarında Erzurumspor, Manisa FK'yi 8-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Esenler Erokspor ise Sipay Bodrum FK'yi 4-3 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın kapanış maçlarında Boluspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendi. Esenler Erokspor da deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 mağlup etti.
Konuk ettiği Manisa FK'ye 8-1 üstünlük kuran Erzurumspor, puanını 63'e çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu.
Haftayı galibiyetle kapatan Esenler Erokspor da 62 puanla zirve takibini sürdürdü.
Sonuçlar
1. Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: 1-2
Sakaryaspor-Adana Demirspor: 4-0
Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor: 1-1
Erzurumspor-Manisa FK: 8-1
Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1
Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: 3-1
Bandırmaspor-İstanbulspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: 1-0
Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor: 3-4
Puan durumu
Ligde 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR
|29
|18
|9
|2
|68
|20
|48
|63
|2.ESENLER EROKSPOR
|29
|18
|8
|3
|71
|25
|46
|62
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|29
|17
|7
|5
|59
|32
|27
|58
|4.ARCA ÇORUM FK
|29
|16
|5
|8
|47
|32
|15
|53
|5.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|29
|13
|10
|6
|44
|23
|21
|49
|6.SİPAY BODRUM FK
|29
|14
|6
|9
|61
|33
|28
|48
|7.BANDIRMASPOR
|29
|13
|6
|10
|41
|32
|9
|45
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|29
|12
|8
|9
|38
|39
|-1
|44
|9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|11
|10
|8
|54
|36
|18
|43
|10.BOLUSPOR
|29
|12
|5
|12
|49
|40
|9
|41
|11.MANİSA FK
|29
|11
|7
|11
|43
|49
|-6
|40
|12.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|29
|10
|9
|10
|40
|33
|7
|39
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|29
|9
|11
|9
|36
|30
|6
|38
|14.İSTANBULSPOR
|29
|9
|11
|9
|37
|42
|-5
|38
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|29
|10
|5
|14
|35
|39
|-4
|35
|16.SMS GRUP SARIYER
|29
|10
|5
|14
|31
|37
|-6
|35
|17.SERİKSPOR
|29
|8
|5
|16
|29
|55
|-26
|29
|18.SAKARYASPOR
|29
|7
|7
|15
|38
|52
|-14
|28
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|0
|7
|22
|21
|80
|-59
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|29
|0
|3
|26
|16
|129
|-113
|-45
30. hafta
Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın programı şöyle:
10 Mart Salı:
13.30 İmaj Altapı Vanspor-Adana Demirspor
16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor
20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer
11 Mart Çarşamba:
13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler
13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor
12 Mart Perşembe:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor