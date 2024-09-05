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Trabzonspor, Banza ve Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı! İşte maliyetleri

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Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor, Portekiz devi Braga'dan 2 transfer birden yaptı. Bordo-mavili takım, golcü futbolcu Simon Banza'yı kiralık olarak, genç stoper Serdar Saatçı'yı ise bonservisiyle birlikte transfer etti. Banza için Braga'ya 2 milyon kiralama bedeli ödeyecek olan Karadeniz ekibi, Serdar'in bonservisi için ise 2.5 milyon euro verecek. Bu bedellerin 2'si de 3 taksitte ödenecek.

Teknik direktörlük koltuğuna takımın efsane ismi Şenol Güneş'i oturtan Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga'dan 2 transfer birden yaptı. Bordo-mavililer Simon Banza'yı kiralık olarak, Serdar Saatçı'yı ise bonservisiyle birlikte transfer etti.

SIMON BANZA'NIN MALİYETİ

Demokratik Kongolu golcü için kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 1.160.000.-EUR garanti ücret ve 840.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır"

Transferde fırtına koptu! Trabzonspor, Braga'dan Simon Banza ve Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattıSimon Banza

BANZA'NIN RAKAMALARI

Kariyerine Lens altyapısında başlayan Demokratik Kongolu futbolcu, 2021 yılında kiralık olarak Famalicao'ya transfer oldu. Burada gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki golcü, 2022 yılında yaklaşık 3 milyon euroya Braga'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibiyle geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan Banza, 23 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

SERDAR SAATÇI'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI

Genç stoper için bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 22.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla"

Transferde fırtına koptu! Trabzonspor, Braga'dan Simon Banza ve Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattıSerdar Saatçı

SERDAR'IN BRAGA PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısında yetişen Serdar Saatçı, 2022 yazında siyah-beyazlı takımdan Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmuştu. Genç savunmacı, geçen sezon Braga formasıyla 27 maça çıkarken bu sezon ise 1 kez şans buldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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