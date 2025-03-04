Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

Zelenskiy, çok fazla dayanamadı! Trump'a biat etmek zorunda kaldı
DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

Öcalan'ın değil ama DEM Parti'nin şartı var: Önü açılsın
İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri

Günlerdir aranıyor! İşte mimar Ece Gürel'in son görüntüleri
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek

Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu

Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, sezon sonunda emekli olması beklenen Fernando Muslera'nın yerine şimdiden kaleci aramaya başladı. Sarı-kırmızılıların Rumen takımı FCSB forması giyen 24 yaşındaki kaleci Stefan Tarnovanu'ya yöneldiği iddia edildi. Cimbom'un Rumen kaleciyi izlemek için FCSB ile Lyon arasında oynanacak maça temsilci gönderdiği dahi öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarla ilgili Rumen basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MUSLERA YERİNE TARNOVANU

Sezon sonunda Fernando Muslera'nın emekli olması beklenen sarı-kırmızılılarda yönetim, Uruguaylı eldivenin alternatifini aramaya başladı. Rumen basınından Sport.ro'da yer alan habere göre; FCSB forması giyen Stefan Tarnovanu, Galatasaray'ın radarına girdi.

GALATASARAY İZLEMEYE GİDECEK

Galatasaray ile birlikte Napoli'nin de ilgilendiği söylenen Stefan Tarnovanu için iki kulübün temsilcilerinin FCSB ile Lyon arasında oynanacak maçta yer alacağı belirtildi. GSP.RO, FCSB'ye yakın bir kaynağın kendilerine, "Napoli ve Galatasaray, Tarnovanu'yu izlemesi için Romanya'ya dört kişi gönderdi. Maç günü burada olacaklar. Stadın ikinci katında bulunan bir locada koltukları var. Özel konuklar olarak havaalanından alınacaklar ve doğrudan maça gelecekler" dediğini iddia etti.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Galatatasaray ve Napoli'nin dışında Udinese'nin de ilgilendiği 24 yaşındaki Rumen kalecinin FCSB ile olan sözleşmesinde 10 milyon euroya serbest kalma maddesinin olduğu da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Stefan Tarnovanu, bu sezon FCSB kalesini 47 resmi maçta korudu. 24 yaşındaki kaleci, bu müsabakalarda 41 gol yerken 19 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 1.97'lik file bekçisinin Rumen takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

A Milli Takım tarihinde bir ilk
img

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak
img

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

İşte bu penaltıların VAR kayıtları
Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu

"Ramazan ayı" krizinden sonra yeni CEO atandı
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.