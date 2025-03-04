Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarla ilgili Rumen basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MUSLERA YERİNE TARNOVANU

Sezon sonunda Fernando Muslera'nın emekli olması beklenen sarı-kırmızılılarda yönetim, Uruguaylı eldivenin alternatifini aramaya başladı. Rumen basınından Sport.ro'da yer alan habere göre; FCSB forması giyen Stefan Tarnovanu, Galatasaray'ın radarına girdi.

GALATASARAY İZLEMEYE GİDECEK

Galatasaray ile birlikte Napoli'nin de ilgilendiği söylenen Stefan Tarnovanu için iki kulübün temsilcilerinin FCSB ile Lyon arasında oynanacak maçta yer alacağı belirtildi. GSP.RO, FCSB'ye yakın bir kaynağın kendilerine, "Napoli ve Galatasaray, Tarnovanu'yu izlemesi için Romanya'ya dört kişi gönderdi. Maç günü burada olacaklar. Stadın ikinci katında bulunan bir locada koltukları var. Özel konuklar olarak havaalanından alınacaklar ve doğrudan maça gelecekler" dediğini iddia etti.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Galatatasaray ve Napoli'nin dışında Udinese'nin de ilgilendiği 24 yaşındaki Rumen kalecinin FCSB ile olan sözleşmesinde 10 milyon euroya serbest kalma maddesinin olduğu da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Stefan Tarnovanu, bu sezon FCSB kalesini 47 resmi maçta korudu. 24 yaşındaki kaleci, bu müsabakalarda 41 gol yerken 19 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 1.97'lik file bekçisinin Rumen takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.