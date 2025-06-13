Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
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Roma'nın golcü oyuncusu Tammy Abraham, sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu. Abraham'ın bu paylaşımı, taraftarlar tarafından "Transfer için mi geldi?" şeklinde yorumlandı.

Serie A devi Roma'da forma giyen dünyaca ünlü golcü oyuncu Tammy Abraham, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE'DEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Abraham, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak paylaşımına Türk bayrağı emojisi ekledi. İngiliz oyuncu, paylaşımında Türkiye'de olduğunu işaret etti. Bu paylaşımın ardından ismi Türk takımlarıyla da zaman zaman anılan Abraham'ın transfer için Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Taraftarlar, Abraham'ın bu ziyaretine "Transfer için mi geldi?" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o paylaşım;

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

SEZON PERFORMANSI

Bonservisi Roma'da olan ancak geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Abraham, 44 maçta10 gol attı ve 7 asistlik performans sergiledi. Golcü ismin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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