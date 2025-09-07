Haberler

TransAnatolia Rally Raid Yarışı Tamamlandı
Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia, 30 Ağustos'ta Bursa'dan başlayıp 6 Eylül'de Bolu'da sona erdi. Yarışa 8 farklı ülkeden toplam 98 sporcu katıldı. Ancak organizasyonun ilk etabında bir kazanın ardından bir gün ara verildi.

BU yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia tamamlandı. 30 Ağustos'ta Bursa'dan start alan ve 2 bin 190 kilometrelik zorlu parkuru kapsayan yarış, 6 Eylül'de Bolu'da sona erdi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirilen TransAnatolia'ya 8 farklı ülkeden 98 sporcu katıldı.

Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, quad ve kamyon kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular hem zamana karşı yarıştı hem de navigasyonla mücadele etti. 17 ilin sınırlarından geçen yarış rotası, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaştı.

Organizasyonun ilk etabında, 31 Ağustos'ta ATV sporcusu Hasan Yatgın yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Bu nedenle yarışa bir gün ara verildi. 2 Eylül'de yeniden başlayan mücadelede 5 Eylül'de İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle kaza yaparak kaburgasını çatlatırken, aynı gün İtalyan ekip Federico Butto & Emiliano Tinaburri'nin SSV aracı yandı. Sporcuların hızla araçtan kurtulduğu olayda sağlık durumlarının iyi olduğu, yangına anında müdahale edildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
