Şampiyonluk kutlamalarına damga vuran taraftar! Eşini hastanede bırakıp, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Dünyanın dört bir yanından bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlar Trabzon'a akın etti.

HAMİLE EŞİNİ BIRAKIP ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAYA GELDİ

61saat.com'da yer alan habere göre, şampiyonluğu kutlamak için Trabzon'a gelen en dikkat çekici taraftar Rahman Taşçı oldu. Doğum yapmak üzere olan eşini Almanya'da bırakıp, şampiyonluk için kente gelen Rahman Taşçı, "Almanya'dan geliyorum. Özlem, hasret, her şey var hikayemizde. Yıllar sonra bu ana tanıklık ediyoruz. Eşim hamile. Belki de şu an doğum yapmak üzere. Eşim 'çocuk gelecek gitmesen olmaz mı?' dedi. Dedim '30 yıldır biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğumuzu dünyaya getir ben de sana şampiyonluğu getireceğim. Bu kupayı getireceğim. Sana 30 senelik hasretimizi getireceğim. Bu da benden sana hediye olsun.' Belki de şu an oğlum dünyaya geldi. Ama bilsin ki bu fedakarlıklar onun için. Uçağım iptal oldu. Yollarda perişan oldum ama yılmadım. Taksiyle, yürüyerek bu kadar yolu aştım ve geldim" dedi.

Haberler.com - Spor