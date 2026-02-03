Fethiyespor maçının ardından / Metin eklendi

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın değerlendirmesinde, "Üç golle galip geldiğimiz için mutluyuz. Özellikle morale ihtiyacı olan oyuncuların gol atması da sevindirici. Oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten topa sahip olan her şeyde bir şeyler yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen, doğal olarak kalite farkı olan kadroya karşı oynadığımızda rakibimiz de bekledi, hızlı hücumlara çıkma şansı kovaladı ama çok fazla bulamadı açıkçası. Ama kalemize gelen tek topta yine golü yedik, Allah'tan ofsayt oldu. Her maç zor oluyor. Bu maç bile bana göre zor. İkinci yarı her şeyiyle beraber iyi şeyler oldu diyebilirim" dedi.

'KUPADAKİ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Tekke, kupadaki yollarına devam ettiklerini ifade ederek, "Bence özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha sorumluluk alıp daha birebirleri, kendi yeteneklerini gösterecek o özgüveni sahaya sergilemeleri lazım. Çünkü biz tecrübeli oyuncularımızdan özellikle özgüvenimizi yukarıya çıkartacak aksiyonlar bekliyoruz. Maçın ikinci yarısında oldu, ilk yarısında çok fazla oldu diyemem. Dolayısıyla Kupa'da da yolumuza devam ediyoruz. Ama zor bir sürecimiz var. Özellikle hafta sonundan başlayan. Bu süreçte sakatlarımız da var. Bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa bence bu 5 maçlık periyotta oyuncularıma gösterilmesi gerekiyor. Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkesten beklentim Trabzonspor'un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak" dedi.

KARAFIRTINALAR: RAKİBE CİDDİ BİR POZİYON VERMEDİK

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da kupanın kendileri için bir hedef değil hayal olduğunu söyledi. Karafırtınalar, maçın değerlendirmesine ilişkin, "Önce rakibimizi tebrik ediyoruz kazandıkları için. Buraya gelirken oyuncularımla bir şeye karar vermemiz gerekiyordu. Dışarda da söyledim ya savunma yapmamız gerekiyor ya da oyun oynamamız gerekiyor. Savunma yapmayı tercih ettik çünkü geniş alanları çok savunamıyoruz. İşin gerçeği Trabzon gibi bir takımla burada oynamak kolay bir şey değil. Aşağı-yukarı 60-65 dakika bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Biz de pozisyon bulmadık ama rakibe de ciddi bir pozisyon vermedik. Ta ki, biz beklediğimiz hatayı buluncaya kadar. Onu da bulduk, değerlendirdik aslında. Orada bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Ondan sonra zaten gol verilmeyince de devamında geniş alanları bulan Trabzonspor farkı 3'e çıkardı" şeklinde konuştu.

'BİZİ MOTİVE EDEN FAZLA BİR ŞEY YOK'

Lig'de sağlıklı bir yerde olmadıklarını ifade eden Karafırınalar, "Bugün için bizim rakibimiz zaten değildi. Dediğim gibi oyuncularım için daha öncesi biz neler yapabiliriz biz ona baktık. Ligde de çok sağlıklı bir yerde değiliz. İkinci ligi biliyorsunuz belki 3 takımın düşmesi kesinleşti. Bizi motive eden fazla bir şey de yok aslında. Kolay bir şey değil, senenin takımını hazırlamaya çalışıyoruz. Onun için oyun oynamaya, bundan sonra daha fazla önem verip ligimizde daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi. Bugün için oyuncularım adına bir vizyon oldu. Burayı gördüler. Bu seviyedeki oyuncuların neler yapabileceğini gördüler. Kendilerinin daha fazla çalışması gerektiğini gördüler. Bence değerli bir şey oldu. Ben de ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.