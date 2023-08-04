Trabzonspor yöneticisi Yazıcı: Oturdukları yerden para kazanmak isteyen yabancılar var, göndereceğiz

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, "Trabzonspor çok zor bir virajdan dönüyor. Her şampiyon takımın yaşadığı girdabın içine girdi ve bu girdabın içinden çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Trabzonspor'un göndermesi gereken yabancılar var ve bunlardan dolayı bazı transferleri yapamıyoruz. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Trabzonspor bir futbolcunun arkasından ağıt yakan bir kulüp değil" dedi.

Süper Lig'de yeni sezon çalışmaları devam eden Trabzonspor'un taraftarları, dün akşam sosyal medyada transferlerin gecikmesi ve beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle tepki gösterdi. '#YaTransferYaİstifa' başlığıyla gündem yaratan taraftarların gidişata yönelik merakını Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı giderdi. Bordo mavili taraftarların sosyal medyada oluşturduğu sohbet odasına katılan Yazıcı, yönetici ve taraftar gözüyle tepkileri, takım ve kulüpteki durumu değerlendirdi.

Mislav Orsic'in transferine karşılık Taha'nın Göztepe'ye bedelsiz verilmesi sorulan Yazıcı, "Orsic'i hocamız çok istedi. Bize çok faydalı olacak bir oyuncuydu ama çok talihsiz bir olay yaşandı, sakatlandı. O gün gözümden yaş geldi. Bize maliyeti ağır oldu" sözleriyle tamamladı.