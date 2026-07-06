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Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı başladı

Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı başladı
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Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampının ilk etabı, eski futbolcu Şener Çınar anısına düzenlenen törenle başladı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'den toplam 400 sporcunun katıldığı kamp 4 gün sürecek.

Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampının ilk etabı, düzenlenen törenle başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kamp, bu yıl eski futbolcu Şener Çınar anısına Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde gerçekleştiriliyor.

Yaz kampına Türkiye'den 22, Azerbaycan ve KKTC'den ise 2 futbol okulu katılıyor.

Toplam 400 sporcunun yer aldığı kamp, 4 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, organizasyonun sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda bir kültür buluşması olduğunu belirtti.

Kampın önemine dikkati çeken Özçağlayan, "Kamp süresince futbolun yanı sıra sporcularımızın kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler ve çeşitli etkinlikler de düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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