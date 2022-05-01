Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zafere ulaşan Trabzonspor, 38 yıl sonra şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililere siyaset dünyasından tebrik mesajı yağarken, kutlayanlardan biri de Trabzonspor'da yöneticilik de yapmış olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

"ŞAMPİYONLUĞU YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yayınladığı tebrik mesajında, "Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Trabzonspor'da bir dönem yöneticilik de yapan Ekrem İmamoğlu'nun şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadığı bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bordo-mavili taraftarlarda büyük ilgi gören fotoğrafa beğeni yağdı.

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