Trabzonspor'un kalecisi Onana'dan birliktelik mesajı Açıklaması

Trabzon spor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçına ilişkin "Sadece galibiyetler bir şey öğretmez, bazen büyük mağlubiyetler veya istemediğiniz durumlar size çok şey öğretebilir. Bizim adımıza çok öğretici, birleştiren bir maç oldu." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde Onana, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Kazanmak istediğimiz maçtı. Kazanamadık maalesef farklı sebeplerden dolayı. Futbol bazen böyle. Çok mücadele etseniz de olmayabiliyor. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissetim, mutlu hissettim. Taraftarların gösterdiği sevgiyi içimde hissettim. Benim adıma uzun yıllar buradaymışım gibi hissettiğim için ben de takımıma yardımcı olmaya çalıştım. O maçı da kazanmak istedik ama olmadı. Benim adıma çok güzel hissettiğim, çok iyi duygularla geçirdiğim bir maç oldu." dedi.

Karşılaşmadaki hakem kararlarına ilişkin görüşleri sorulan Onana, "Hakem kararlarıyla alakalı çok fazla konuşmayı seven bir oyuncu değilim. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Hayatta bazen sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bundan bir tanesi. Biz kendi yapabileceklerimize odaklanmaya çalışıyoruz. Tabii ki yaşananlar biliniyor ama bazen elimizde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

-"Bazen mağlubiyetler birleştirir"

Onana, takım arkadaşları sayesinde adaptasyonunu kolay sağladığını ifade etti.

Bordo-mavili takımı "yarışmacı, mücadele etmeyi seven" sözleriyle tarif eden Onana, "Hem kendi aramızda yarışmaya hem de rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele ederek en ileri başarıları kazanmaya çalışıyoruz. Maçın çok büyük bölümünde 10 kişi ile oynadık. Neredeyse tamamına yakını 10 kişi oynadık. Böyle durumlarda fedakarlık, mücadele etmeniz gerekir. Takım arkadaşlarım da bunu yaptı. Hepsi çok koştu, mücadele ettiler. Benim hayattaki tecrübelerimden bir tanesi bu. Sadece galibiyetler bir şey öğretmez, bazen büyük mağlubiyetler veya istemediğiniz durumlar size çok şey öğretebilir. Bizim adımıza çok öğretici, birleştiren bir maç oldu. Bazen mağlubiyetler birleştirir. Belki mağlup olduk ama bizi birleştirdiğini düşünüyorum bu maçın." ifadelerini kullandı.

Onana, takımdaki genç kalecilerin yetenekli olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çok gençler, öğrenmeye çalışıyorlar. Ben oynadığım her yerde, Barcelona, Ajax, Inter, Manchester United, hepsinde genç kalecilere 'hayatta başarılı olmak ve mücadele etmek zorundasınız, buradaki pozisyonu eğer bugün ben dolduruyorsam, demek ki geçmişte başkası doldurdu. O gitti ben geldim, bir gün de ben gideceğim başkası gelecek. O şans size gelecek. O tren bir kez de olsa sizin yanınıza gelecek. Önemli olan doğru yerde beklemek, trene binmek, treni kaçırmamak' Hayatta hep hazırlıklı olmalısınız' dedim. Onlar da o tren oraya geldiğinde hazırlıklı olmak adına çok çalışmalılar, bunu da yapıyorlar zaten."

Bireysel bir spor yapmadıklarını alatan Onana, şunları kaydetti:

"Kazandığınızda beraber, kaybettiğinizde de beraber kaybediyorsunuz. Tekrar etmek gerekirse galibiyetler bazen size çok şey öğretmeyebilir. Galip geldiğinizde mutlusunuzdur, bazı detayları gözden kaçırabilirsiniz. Ama kaybettiğinizde herkes üzgündür detaylara daha çok bakarsınız. Manchester United ve taraftarlarını çok seviyorum. Buraya geldikten sonra hem bireysel hedeflerim hem de kulübün beklentileri çok yüksek. Biz oynadığımız bazı maçları kaybedeceğiz, belki istediğimiz gibi bitiremeyeceğiz ama bir çoğunu kazanacağımızdan ve çok şeyler kazanacağımızdan eminim. Çünkü mücadele edeceğiz. Benim bireysel hedeflerim yüksek, takımın beklentileri yüksek. Bunları karşılamak ve iyi bir dönem geçirmek için buradayım."

-"Çok iyi bir hocamız var"

Teknik direktör Fatih Tekke ile düşüncelerini de dile getiren Onana, "Çok iyi bir hocamız var. Taktiksel anlamda çalışmayı çok seviyor, taktik üzerine düşünmeyi çok seviyor, futbol üzerine net fikirleri var." dedi.

Daha önce Trabzonspor'da forma giyen Rigobert Song ile uzun süredir iyi ilişkisi olduğunu dile getiren Onana, şunları söyledi:

"Uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi Kamerun'da hocamdı. Takım hakkında çok güzel şeyler söyledi. Şehri çok fazla tanıma fırsatı bulamadım. Takımın 3-4 yıl önce şampiyon olduğu dönemdeki videoları gördüm. Orada yaşananları, mutluluğu gördüm. Her zaman için galibiyet sözü veremeyeceğim çünkü futbolda bazen elinizde olmayan şeyler var am saha içinde takım arkadaşlarımla kanımızın son damlasına kadar savaşıp, mücadele edip gerekirse sahada ölüp o mücadeleyi her zaman verebileceğimizin sözünü verebilirim. Galip gelemeyebiliriz her zaman ama o mücadele her zaman saha içinde olacak. Taraftarlarımızla kötü ve iyi zamanlarda birlikte olmamız lazım. İyi ve kötü günde birlikte olalım, mücadeleyi hep birlikte verelim."