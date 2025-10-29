Haberler

Trabzonspor'un Geleceği Umut Veriyor

Trabzonspor'un Geleceği Umut Veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün gençlik enerjisi ile tecrübeyi harmanlayan yapısının Süper Lig'de kendi hikayesini yazmaya başladığını belirtti. Sürdürülebilir bir futbol modeli ile genç yeteneklerin gelişiminin ön planda tutulduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın son dönemde ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu belirterek bordo-mavili ekibin gençlik enerjisiyle tecrübeyi harmanlayan yapısının Süper Lig'de kendi hikayesini yazmaya başladığını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan açıklamasında, geride bıraktıkları süreç takım adına umut verici bir tabloyu ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada sergilenen mücadele, gençlik enerjisiyle tecrübenin harmanlandığı bir yapının ilk meyvelerini veriyor. Bu kadro, Süper Lig'de kendi hikayesini yazmaya başladı. Elbette bu hikaye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecektir" diye konuştu.

"Fatih Tekke ile yürüttüğümüz planlama sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor"

Avrupa futbolunda birçok kulübün benzer yapılanmalarla önemli başarılar elde ettiğini belirten Doğan, "Trabzonspor da sürdürülebilir bir futbol modeliyle geleceğini inşa ediyor. Benfica ve Sporting Lizbon, genç yetenekleri sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yürüttüğümüz planlama tamamen sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkezine alan, tecrübeyle yoğrulmuş bu yapı kulübümüzün geleceğini şekillendirecektir" ifadelerini kullandı.

Geçmişin hatalarından ders çıkardıklarını vurgulayan Doğan, "Her bir oyuncumuza gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Onların gelişimine ve emeğine olan desteğimizi bir kez daha en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız"

Trabzonspor'un artık dünyanın her köşesine açıldığını ifade eden Doğan, scouting ağını genişleteceklerini belirterek, "Hangi turnuva olursa olsun scout ekibimiz oraya gidecek, genç ve gelecek vaat eden yetenekleri en erken aşamada tespit edip takımımıza kazandıracaktır. Sadece dışarıdan oyuncu bulmakla yetinmeyecek, kendi altyapımızdan da üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Trabzon'un ruhunu taşıyan, kulübün değerleriyle yetişmiş gençleri futbol sahnesine çıkaracak bir yapıyla hem sahada hem kulüp kültüründe Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız" sözlerini kaydetti.

"Trabzonspor, birlik duygusunu sahaya yansıttığında her zaman büyük işler başardı"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Doğan, tribünlerin doluluk oranına dikkat çekerek, "Bu sürecin aktif bir parçası olmanız başarının anahtarıdır. Trabzonspor camiası, birlik duygusunu sahaya yansıttığında her zaman büyük işler başardı. Tribünlerin son maçlarda beklenen ölçüde dolmaması içimizi burksa da bundan sonraki karşılaşmalarda stadyumu tamamen dolduracağınıza olan inancım tamdır. Bu takım desteği sonuna kadar hak eden bir topluluk ruhuyla sahada yer alıyor" dedi.

Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor kendi değerlerine yaslanan, geleceğini akılla ve inançla inşa eden bir camiadır. Bu yolculukta hep birlikte yürüdüğümüzde, başarı kaçınılmaz hale gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.