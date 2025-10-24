Trabzonspor'un Forvet İkilisi Onuachu ve Augusto, Eyüpspor Karşısında Galibiyet İçin Sahaya Çıkıyor

Haberler

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u konuk ederken, forvet hattındaki Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun performansı belirleyici olacak. Onuachu, 7 golle takımın en büyük gücü konumundayken, Augusto da 4 golle katkı sağlıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, bu ikiliyle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de hücum hattında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bordo-mavili takımın forvet hattında yer alan Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Eyüpspor maçında Karadeniz ekibinin en büyük gücü olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve yolunda puanını 23'e çıkarmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en büyük kozu forvet hattı olacak. Onuachu ve Augusto'nun uyumundan memnun olan genç teknik adamın oyun planında ikilinin performansı belirleyici olacak.

Onuachu farkı

Trendyol Süper Lig'de 9 maçta 7 gol atan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtladı. Sezon başında 5.6 milyon Euro bonservis bedeliyle yeniden kadroya katılan Onuachu, hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri haline geldi.

Felipe Augusto kısa sürede uyum sağladı

Onuachu'nun yanı sıra yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya transfer edilen Felipe Augusto da bordo-mavili formayla kısa sürede uyum sağlayarak 9 maçta 4 gol kaydetti. Brezilyalı forvetin enerjik oyunu ve bitiriciliği, Fatih Tekke'nin elini hücum hattında güçlendiriyor.

Eyüpspor maçı öncesi en büyük koz

Trabzonspor, yarın oynayacağı Eyüpspor mücadelesinde en büyük gücünü yine hücum hattından alacak. Bordo-mavili ekip, Onuachu - Augusto ikilisiyle ligin en üretken forvet ikililerinden birine sahip durumda.

Tekke'nin planında gol ikilisi

Trabzonspor'un golcüleri hem istikrarlı performansları hem de sahadaki uyumlarıyla takımın yükselişinde kilit rol oynarken, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun planında da hücum ikilisi belirleyici olacak. Tekke ve oyuncular, Eyüpspor karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
