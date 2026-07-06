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Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı başladı

Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı başladı
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Trabzonspor Futbol Okulları tarafından düzenlenen ve eski futbolcu Şener Çınar anısına yapılan 6. yaz kampı, Akyazı'daki Özkan Sümer Tesisleri'nde başladı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'den 24 takım ve 400 sporcu katılıyor.

Trabzonspor Futbol Okulları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz kampının 6.'sı başladı.

Trabzonspor'un eski futbolcularından merhum Şener Çınar anısına düzenlenen kamp, Akyazı'daki Özkan Sümer Futbol Akademisi Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Kampa, Türkiye'nin farklı illerinden 22 Trabzonspor Futbol Okulu'nun yanı sıra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2 futbol okulu katıldı. 4 gün sürecek kampta, 2014 ve 2015 doğumlu yaklaşık 400 sporcu yer alıyor.

Yaz kampı ile ilgili bilgiler veren Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız Trabzonspor Okulları Yaz Kampı'nın bu sene eski futbolcumuz rahmetli Şener Çınar anısına yapıyoruz. Bu turnuvayı geleneksel hale getirdik. Türkiye'nin değişik illerdeki okullarımız ile KKTC ve Azerbaycan olmak üzere toplamda 24 takımlı turnuva yapıyoruz. Turnuva 4 gün sürecek. Amacımız çocuklara şehrimizi tanıtmak, Trabzonspor futbolunu tanıtabilmek ve içlerinde yetenekli oyuncular varsa onları Trabzonspor'a kazandırmak için bu turnuvayı düzenliyoruz. 2014 ve 2015 doğumlu çocuklar bu turnuvaya katıldı. Perşembe günü ödül töreniyle turnuva sona erecek. Altyapı hocalarımız turnuvayı takip ediyorlar. Turnuva sonunda değerlendirme yapacağız. Sonrasında çocukları takibe alacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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