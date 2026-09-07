Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fırtına: 32 yılın en farklı galibiyeti

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, – SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında, Fatih Tekke sonrası Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden Trabzonspor, hücumdaki etkili performansıyla öne çıktı. Bordo mavililer, 13 isabetli şutla Opta'nın detaylı Süper Lig verisine sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana bir maçtaki en yüksek isabetli şut sayısını tekrarlarken, Paul Onuachu 2 gol, Mohamed Salah ise 1 gol ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavili takımın, Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta etkili oyun ortaya koyması dikkat çekti. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, ikinci haftada sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden ve ardından deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup olan bordo mavililer, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 7'ye yükseltti.

29 YIL SONRA İLK 22 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, ilk 22 dakikalık bölümde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Bordo mavililer, Nisan 1997'de Çanakkale Dardanelspor karşısında 21'inci dakikada 3-0 öne geçtiği maçtan bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 22 dakikasında 3 gol kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA 32 YIL SONRA EN FARKLI GALİBİYET

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0'lık sonuçla rakibine karşı Süper Lig'de uzun yıllar sonra farklı bir galibiyet elde etmiş oldu. Bordo mavililer, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettiği Mayıs 1994'ten bu yana bu rekabetteki en farklı Süper Lig galibiyetini aldı.

13 İSABETLİ ŞUTLA EN YÜKSEK SAYISINI TEKRARLADI

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 13 isabetli şut çekerek Opta'nın bu alanda detaylı Süper Lig verisine sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana bir maçtaki en yüksek sayısını tekrarladı. Karadeniz ekibi ayrıca 3,2 beklenen gol değeriyle bu sezon bir lig karşılaşmasında en yüksek beklenen gol değerine ulaşan takım da oldu.

MART 2026'DAN SONRA İLK KEZ GOL YEMEDEN KAZANDI

Gençlerbirliği karşısında kalesini gole kapatan Trabzonspor, Süper Lig'de Mart 2026'da Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir maçı gol yemeden kazandı.

SALAH İLK 11 BAŞLADIĞI İLK 3 MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 2000-01 sezonundan bu yana bordo mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Gençlerbirliği karşısında 2 şut çeken Salah, iki denemesinde de kaleyi bulurken 1 gol kaydetti. Mısırlı futbolcu, 1 asist yaparken takım arkadaşlarına hazırladığı 6 şut pozisyonuyla karşılaşmanın bu alandaki lideri oldu. Rakip ceza sahasında 12 kez topla buluşan Salah, Şubat 2025'te oynanan Manchester City-Liverpool karşılaşmasından bu yana ilk kez bir lig maçında hem gol attı hem de asist yaptı.

ARAL ŞİMŞİR 5 ŞUT PASI ÜRETTİ

Bordo mavililerde Aral Şimşir, 63'üncü dakikada oyundan çıktığı karşılaşmada 1 asist yapıp, 5 şut pası üretti. Aral, 3 net gol pozisyonu yaratırken, hücum bölgesinde 8 isabetli pas verip, 2 isabetli orta yaptı. Aral Şimşir ayrıca 6 çalım girişiminin 4'ünde başarılı olarak karşılaşmanın en fazla başarılı çalım yapan oyuncusu oldu. Gençlerbirliği'nden Ousmane Diabate ise 4 çalım girişiminin 3'ünde başarılı oldu. 3 kez rakiplerinin faulüne maruz kalan Aral, girdiği 11 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken, 4 sahipsiz top da kazandı.

ONUACHU 2 ŞUTTA 2 GOL ATTI

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Gençlerbirliği karşısında 2 şut çekti. İki denemesinde de kaleyi bulan Onuachu, iki şutunu da gole çevirdi. Bordo mavililerde Ernest Muçi, 6 şutla karşılaşmanın en fazla şut çeken oyuncusu oldu. Muçi'nin 2 şutu kaleyi bulurken, bunlardan 1'i golle sonuçlandı. Franculino Dju ise 5 şutunun tamamında kaleyi buldu ve 1 gol kaydetti. Gençlerbirliği'nde Tiago Gouveia, 3 şutla takımının en fazla şut çeken oyuncusu oldu.

SAVIC PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Stefan Savic, 55 pas denemesinin 52'sinde isabet sağlayarak karşılaşmanın en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Gençlerbirliği'nden Pedro Pereira ise 54 pasın 51'ini takım arkadaşlarıyla buluşturarak Savic'in ardından ikinci sırada yer aldı. Bordo mavililerde Nwaiwu 52 pasın 48'inde, Fabinho ise 47 pasın 43'ünde isabet sağladı.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE DIABATE VE PINA ÖNE ÇIKTI

Hücumun üçüncü bölgesindeki pas isabet oranında Gençlerbirliği'nden Ousmane Diabate yüzde 93 ile karşılaşmanın en yüksek oranına ulaşırken, Trabzonspor'dan Wagner Pina yüzde 92 ile onu takip etti. Gençlerbirliği'nden Tiago Gouveia ise yüzde 91 pas isabeti yakaladı.

PEREIRA 9 SAHİPSİZ TOP KAZANDI

Gençlerbirliği'nde Pedro Pereira, 9 sahipsiz top kazanarak karşılaşmanın bu alandaki lideri oldu. Takım arkadaşı Ousmane Diabate 8 sahipsiz top kazanırken, Trabzonspor'da Wagner Pina ile Fabinho 5'er, Aral Şimşir, Mustafa Eskihellaç ve Stefan Savic ise 4'er sahipsiz top kazandı.

ESKİHELLAÇ 4 PAS ARASI YAPTI

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 4 pas arasıyla takımının bu alanda öne çıkan oyuncusu oldu. Gençlerbirliği'nde Ousmane Diabate ile Pedro Pereira 3'er pas arası yaparken, bordo mavililerde Fabinho ile Nwaiwu 2'şer pas arası gerçekleştirdi.

TOP KAPMADA THALISSON VE PEREIRA ÖNE ÇIKTI

Gençlerbirliği'nde Thalisson ile Pedro Pereira, 4'er top kapma girişiminin 3'ünde başarılı oldu. Ousmane Diabate ile Tiago Gouveia 2'şer başarılı top kapma yaparken, Trabzonspor'da Aral Şimşir 2 top kapma girişiminin ikisinde de başarı sağladı.

SAVIC VE NWAIWU HAVA TOPLARINDA HATA YAPMADI

Trabzonspor'da Stefan Savic ile Nwaiwu, girdikleri 2'şer hava topu mücadelesinin tamamını kazandı. Franculino Dju ise girdiği 2 hava topu mücadelesinin 1'inde başarılı oldu. Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas, 4 hava topu mücadelesinin 1'ini kazanırken, Aliou Traore girdiği tek hava topu mücadelesinde başarılı oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sonnokta: Fırtına koptu

Günebakış: Trabzon patladı

Taka: İşte gerçek Trabzon

Ekspres: Çok özlemiştik böyle fırtınayı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı