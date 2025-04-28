Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

UEFA Gençlik Ligi final müsabakasında Trabzonspor, İspanya'nın Barcelona takımı ile karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan maçı 4-1'lik skorla kazanan Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

BARCELONA'YA DİŞ GEÇİREMEDİK

Barcelona'ya şampiyonluk kupasını getiren golleri 11 ve 68. dakikalarda Ibrahim Diarra, 20. dakikada Andres Cuenca Cejudo ve 56. dakikada Hugo Alba Silveira kaydetti.

TEK GOLÜMÜZ BİCAN'DAN GELDİ

Karşılaşmanın son bölümüne 4-0 geride giren Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu'nun golü skoru belirledi. Trabzonspor U19 sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

BİCAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bican Tibukoğlu attığı golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Tribünler 'Bican' ve 'Türkiye sizinle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.

FİNAL YOLU

Trabzonspor, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıkmıştı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırmıştı.

Son 32 turuna geldiğimizde rakip bu kez Juventus olmuştu. Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.