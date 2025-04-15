Trabzonspor, U19 takımından 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselerek tarih yazan U19 13 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı.

PORFESYONEL OLDULAR

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre; U19 takımının kadrosunda yer alan Alihan Erdoğan, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Ekrem Terzi, Erolcan Çolak, Esat Yiğit Alkurt, Furkan Melikşah Özcan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan, Taha Emre İnce ve Yiğit Kemal Turan ile Papara Park'ta gerçekleştirilen törende sözleşme imzalandı.

İMZA TÖRENİNE AİLELERİ DE KATILDI

Törene, Genel Sekreter Sami Karaman, Genel Sayman Derviş Köz, başkan yardımcıları Kemal Ertürk ve Murat İskender, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Öztürk ve Ali Beyazlı, Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, 19 yaş altı takımı teknik direktörü Eyüp Saka ve futbolcuların aileleri de katıldı.

"BELKİ DE 10 GÜN SONRA ŞAMPİYON OLACALAR"

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un geleceğine imza atıldığını belirtti. Hem sporcular hem de kulüp için özel bir gün olduğunu vurgulayan Kafkas, "Bu gençler akademimizde yetişti ve aynı zamanda Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına girerek hepimize büyük bir gurur yaşattılar. Belki de 10 gün sonra Avrupa Gelişim Ligi şampiyonu olacaklar. Bu kolay elde edilen bir başarı değil. Bu, azmin, disiplinin, çok çalışmanın ve inancın zaferidir." ifadelerini kullandı.

" BU ARMA ARTIK HAYALİN DEĞİL, SORUMLULUĞUN SİMGESİ OLACAK"

Kafkas, gençlerin artık profesyonel birer futbolcu olarak sahaya çıkacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu;

"Bu arma, sizler için bir hayalin simgesiydi ama artık bir sorumluluğun da simgesi olacak. Yetenekleriniz sizi iyi futbolcu yapar ancak ekstra çalışmanız ve karakteriniz sizi büyük futbolcu yapacaktır. Sahadaki mücadelenizin yanında, saha dışındaki duruşunuz da sizleri futbol dünyasında kalıcı kılacaktır. Bu noktaya gelmenizde emeği olan ailelerinize, akademi koordinatörümüz, efsanemiz sayın Güngör Şahinkaya'ya, U19 Teknik Direktörümüz Sayın Eyüp Saka'ya, tüm akademi hocalarımıza, akademi ekibimize ve sizlerin o bitmeyen çabanıza yürekten teşekkür ediyorum."

"SIRA SİZDE, SAHNE SİZİN"

Katkılarından dolayı Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'a teşekkür eden Kafkas, şunları kaydetti;

"Siz artık sadece 'akademiden gelen çocuklar' değilsiniz. Siz, bu kulübün umudusunuz, yarınlarısınız. Bugün size imza attırıyoruz ama aslında biz size güvenimizi mühürlüyoruz. UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyon olsanız da olmasanız da bu şehir sizi alkışlamaya hazır. Bu şehir sizi bağrına basmaya hazır. Yeter ki formaya sadık kalın, kendinize inanın, mücadeleden ve inadınızdan asla vazgeçmeyin. Haydi bakalım, şimdi sıra sizde, sahne sizin."

YARI FİNALDE RAKİP SALZBURG

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselerek tarih yazan Trabzonspor'un rakibi Olympiakos'u eleyen Salzburg. Bordo mavilililer, Avusturya ekibiyle 25 Nisan Cuma günü İsviçre'de final için karşılaşacak. Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ilginç bir istatistiğe de imza attı. Son 32 turunda Juventus'u geçen, son 16 turunda da Atalanta'yı eleyen bordo mavililer, çeyrek finalde de bir başkan İtalyan ekibi Inter'i de saf dışı bırakmayı başardı.