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Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk. 76 Cebrail Karayel), Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Niangbo), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau (Dk. 65 Ethemi), Ndao (Dk. 65 Sambou), Cikalleshi (Dk. 65 Moreno)

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 90+2 Orsic), Visca (Dk. 80 Fountas), Enis Bardhi, Trezeguet (Dk. 73 Umut Bozok), Pepe (Dk. 80 Fernandez)

Goller: Dk. 19 Trezeguet, Dk. 59 Visca (penaltıdan), Dk. 88 Fountas ( Trabzonspor ), Dk. 79 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 47 Oğulcan Ülgün, Dk. 74 Hadebe, Dk. 90+4 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 49 Eren Elmalı, Dk. 54 Uğurcan Çakır, Dk. 63 Berat Özdemir ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Meunier'in sert şutunda, Guilherme'nin topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı işaret etti. Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

79. dakikada Ethemi'nin sağ kanattan yerden ortasında N'Zonzi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

81. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

88. dakikada Fountas'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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