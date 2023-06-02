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Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica Ölçüm ve Yetenek Merkezini Ziyaret Etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica Ölçüm ve Yetenek Merkezini Ziyaret Etti

Spor Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Bjelica'nın, sporda yeni yeteneklerin tespiti ve gelişimi açısından önemli olan merkezdeki modern cihazları da incelediği kaydedildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Bjelica'nın beraberindeki Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir ve kulüp doktoru Halil Polat ile merkezi ziyaret ederek yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Bjelica'nın, sporda yeni yeteneklerin tespiti ve gelişimi açısından önemli olan merkezdeki modern cihazları da incelediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

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