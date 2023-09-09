Trabzonspor Taraftarları Nicolas Pepe'nin Forma Numarasını Belirleyecek

TRABZONSPOR Kulübü, yeni transfer Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'nin forma numarasını taraftara sordu. Socios.com uygulamasını kullanan Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar, Bordo Mavili ekibin yeni yıldızının forma numarasını belirleyecek.

Trabzonspor Kulübü, futbolcunun giyeceği forma numarasını taraftarlara seçtiriyor. Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com üzerinden yapılacak oylama ile Trabzonspor Fan Token sahipleri Nicolas Pepe'nin bu sezon giyeceği formanın numarasını belirleyecek. 2019 yılında Nice'ten Arsenal'e transfer olan ve İngiliz ekibinde 112 maça çıkan tecrübeli futbolcu, takıma 27 gol, 21 asistlik katkı sağlamıştı.

Bu sezon Trabzonspor için ter dökecek 29 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusunun forma numarası ya doğum tarihi 29 Mayıs'ı simgeleyen 29 ya da 13 olacak. Socios.com uygulamasını indirerek Trabzonspor Fan Token alan taraftarlar uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Fildişi Sahilli oyuncunun bordo mavili formasının numarasını belirleyecek.

PEPE: HEYECANLA SONUCU BEKLİYORUM

Trabzonspor'un yeni transferi Pepe, "Bu kulübe katılığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklif aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Böyle bir deneyim benim için de ilk olacak. Büyük Trabzonspor taraftarının vereceği kararı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.