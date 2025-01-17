Trabzonspor, Sivasspor'u Yenerek İkide İki Yapmak İstiyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 2 maç üst üste galibiyet almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, pazartesi günü evinde Sivasspor ile mücadele edecek. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 22 puan topladı. Karadeniz ekibi elde ettiği 22 puanın 18'ni evinde elde ederken, dış sahada ise 4 puan aldı.

İki maç üst üste galibiyet hedefliyor

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi attığı 30 golün 22'sini sahasında kaydederken, kalesinde ise 10 gol gördü. Bordo-mavililer konuk edeceği Sivasspor'u yenerek bu sezon ligde ilk kez 2 maç üst üste kazanmak istiyor.

Gol silahı Banza

Trabzonspor'da Simon Banza, hücumda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Oynadığı 15 maçta 12 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, takımının en önemli hücum silahı oldu. Banza, iç sahada 8 gol sevinci yaşarken, deplasmanda da 4 gol kaydetti. Gol krallığı yarışında iddialı olan Simon Banza, ikinci yarıda da bu sayıyı artırmayı hedefliyor. - TRABZON