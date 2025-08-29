Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak ve bu maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarınki idmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor